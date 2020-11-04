В Украине растет число заболевших коронавирусом. И только по официальным данным оно подбирается к десяти тысячам в сутки.

На этом фоне власти оказались на карантинном распутье: ужесточать ли ограничения и на сколько?

Этот момент чиновники оттягивают максимально. Не так давно президент заявил, что ужесточение начнется при 9 тысячах в день. Потом в Минздраве подкорректировали эту цифру и заявили об 11-15 тысячах. А на днях министр Максим Степанов поднял порог уже до 20-ти.

Разумеется, бесконечно задирать планку не выйдет, и ограничения будут приниматься. Вопрос только - какие.

Самым рабочим вариантом, по информации "Страны", сегодня является "карантин выходного дня". Его, по нашим источникам, всерьез обсуждают на Банковой, и уже комментируют официально. Ударить эта новация может главным образом по заведениям общепита.

Собрали всю информацию о том, как это может выглядеть на практике. А также мнения рестораторов, как они намерены пережить новый мини-локдаун.

Когда ужесточат карантин в Украине

О том, что в Украине могут ввести карантин выходного дня еще месяц назад заявлял глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Жесткий карантин сегодня ввести мы не можем, но можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков или еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – рассказал депутат в эфире ток-шоу "Право на владу".

Такое предложение Радуцкого прозвучало в аккурат после того, как Украина перешагнула через суточный показатель заболевания Covid-19 в свыше 5 тысяч человек. С тех пор дальше планов дело не пошло.

Сейчас же, число новых случаев не сегодня-завтра может превысить 10 тысяч. Поэтому разговоры о "локдауне выходного дня" снова возобновились.

О возможном введении карантина на выходных рассказали "Стране" источники в Офисе президента.

Источники отметили, что это только первая мера и в дальнейшем, если рост заболевания продлится, запреты могут распространить на все дни, а не только на выходные.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко позже подтвердил нашу информацию и рассказал, что власти действительно обсуждают вариант введения карантина выходного дня.

"О карантине выходного дня был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал Ляшко.

Утром 4 ноября, в день заседания Кабмина, глава министерства здравоохранения Максим Степанов не исключил, что предложит правительству "карантин выходного дня".

"Я не исключаю, что мы предложим "карантин выходного дня". Мы это делаем для того, чтобы разорвать цепочку заражений. Будет больше магазинов закрыто, которые не будут работать в субботу-воскресенье, не будут работать заведения общественного питания, только "на вынос", - заявил министр в эфире 1+1.

При этом он добавил, что власти не рассматривают возможность введения комендантского часа, поскольку для этого необходимо ввести режим чрезвычайного положения.

Такое заявление Степанов сделал на фоне новой статистики. 4 ноября в Украине подтвердилось еще 9 524 новых случая заражения коронавирусом - это новый антирекорд. Общее число зараженных с начала пандемии достигло отметки в 420 617 человек.

А в Киеве сообщили, что при нынешних темпах столица может вскоре оказаться в "красной зоне". Об этом сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан. Сегодня в Киеве выявили 856 новых случаев.

При этом на заседании Кабмина в этот день постановление о карантине выходного дня, как анонсировали в Минздраве, не приняли. Но премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что если ситуация станет хуже, карантин придется ужесточить.

"Очень много стран в Европе и в мире закрываются на повторный жесткий локдаун… Мы сейчас не собираемся идти этим путем и вводить локдаун всей страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - сказал глава правительства.

То есть, если выделить главное, то карантин выходного дня может коснуться:

ресторанов и кафе. Их обяжут работать лишь на доставку, как весной.

отдельные категории магазинов закроют. Отметим, что по критериям "красной" зоны останавливают работу все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов, сельскохозяйственных и АЗС. То есть ТРЦ должны быть закрыты.

Но оставят ли именно такие критерии для "карантина выходного дня" - непонятно. Зато скорее всего удар по ресторанному бизнесу будет нанесен.

"Стройте больницы, а не дома в Конча-Заспе". Что говорят рестораторы

Многие рестораторы не готовы закрываться из-за ужесточения карантина на выходных. Об этом они заявили в комментарии "Стране".

Дмитрий Федотенков, совладелец сети ресторанов "Tarantino Family":

"Правительство намерено ввести карантин выходного дня. Пятница, суббота и воскресенье - это в нынешних условиях две трети оборота. Если не работать по выходным, рестораны вообще можно закрывать - не имеет смысла работать четыре дня в неделю. В каждый из выходных продажи на 50% выше, чем в будний.

В этом смысле полный локдаун был даже экономически выгоднее, чем такой гибридный карантин. Тогда не было обязательств, арендодатели входили в положение. А сейчас даже за время простоя нужно будет платить - и скидок никто не даст.

При этом, исследования показывают, что вероятность заражения COVID-19 в ресторанах минимальна. Всего 3% заболевших подхватывают заразу в заведениях общепита. Рестораны вообще не надо закрывать, надо закрыть питейные дискотечные заведения и кальянные.

Одно дело, когда ты просто сидишь в кафе и дышишь, а другое - когда на два метра от себя выпускаешь ковидный дым. Их надо было еще три месяца назад закрыть. Если власти так хотят нас закрыть, пусть законодательно введут послабления по аренде и налогам.

Иными словами, воруете у рестораторов три дня бизнеса - компенсируйте. Мы хотим снижения НДС до 7%. Мы хотим нулевую ставку налога на землю на весь период карантина. И налоговые каникулы на налог на доходы физлиц - также на весь период карантина. Мы требуем мораторий на проверки и целый пакет требований по компенсации убытков. Иначе будет саботаж - многие рестораны просто откажутся закрываться. И начнут взамен проводить еще и гипермассовые протесты".

Тарас Середюк, совладелец ресторанов Mafia, Casta, BAO и NAM:

"К гибридному карантину отношусь отрицательно. Мы, конечно, понимаем всю критичность ситуации, связанную с количеством заболевших, и понимаем логику принятия такого решения. Но для ресторанов, которые еле-еле отошли после локдауна в марте, сейчас это очередной удар.

Закрытие на выходные - гораздо более сложное, чем полный локдаун. Почему? Вот мы на два дня закрылись - что будет с продуктами, с персоналом? Когда мы уходили на жёсткий локдаун, понимали, что нужно все быстро разморозить, продать и максимально уменьшить количество сотрудников. А здесь - перерыв на два дня, причем на два очень активных дня.

Это сумасшедшая аритмия в работе, серьёзнейшее испытание для всей отрасли. У себя в компании пытаемся понять, что будем делать. Опять начнем активно продвигать доставку, конечно, попытаемся сохранить наших сотрудников. Но доставка не спасает, а просто помогает отстрочить момент банкротства. Если бы не было доставки, мы бы раньше закрылись и не дотянули до светлого будущего.

Это все грустная история, и я не скажу, что полный локдаун был бы лучше, но это очередное испытание для общества. Рентабельность ресторанного бизнеса проста: 10% от оборота ресторан может зарабатывать, при условии, что нет перерывов и закрытия.

А теперь посчитаем, что у нас из 30 дней забирают восемь. Восемь дней, которые по своему обороту сравнимы с 12 днями. Это приведет к падению продаж на 30-40%. Это значит, что рестораны с рентабельностью в 10% - выйдут в небольшой минус. У кого рентабельность была меньше - будут в большом минусе. А тех, кто работал с рентабельностью больше 10% - не существует, либо их очень мало. Это три-пять ресторанов на всю страну. Это могут быть рестораны, у которых собственная недвижимость, не знаю…

Даже у "Макдональдса" рентабельность 13-14%. Мы тоже можем работать через "окошко", но большой поток людей ходит в ресторан не ради еды, а ради социализации - чтобы провести время с друзьями, пообщаться. Мы и так в период роста количества заболевания среди населения наблюдаем снижение потребительских настроений. Денег не так много у людей, плюс высок уровень опасения.

В апреле коронавирус еще выглядел мифично, а когда уже среди твоих знакомых много больных, самоизоляция происходит автоматически - многие ограничивают себя в походах в рестораны. В августе было меньше всего падения потребительского желания - минус 15%. А, например, в Харькове, который относится к "красной" зоне - мы видим 35% падения. В Киеве - 40%, в помещениях на Крещатике - вообще катастрофа. Подол очень плохо себя чувствует, так как там офисов мало.

Жилые массивы - лучше, потому что люди, находясь на удаленной работе, заказывают себе еду домой. Выходят в тапочках в ресторан, забирают заказы с собой. Спрос на услугу "закажи сам" возрос более, чем на 50%. С одной стороны, цинично протестовать против мер, которые снизят количество заболевших. А с другой стороны - свой бизнес тоже жалко. У нас на караоке людей в ночное время - 10-15 всего, там нет никакой угрозы. Не больше, чем от 10 человек в маршрутке".

Шеф-кондитер и основатель Yablonska Atelier de Patisserie Екатерина Яблонская пишет в в Fcebook, что "готова сыграть в рулетку и умереть от Covid, чем 100%-но похоронить заживо свой бизнес".

"Второго карантина мой бизнес не выдержит, я маленькое предприятие у которого нет резервных фондов, чтобы выжидать! (Почему работали Эпицентры, сколько они вам заплатили?). Почему щимят малый бизнес? Кому мешает магазин одежды на 30 метров или моя кондитерская на 10 мест?

В прошлый раз я со своими детьми по 16 часов в день делали птичье молоко и развозили людям по домам, чтобы выплатить своей команде з/п, закрыть аренды и коммуналку! Это не спасло меня от долгов и мы чуть не сдохли от работы! Но ни один член моей команды не остался без работы и зарплаты! Кто боится или в группе риска - пусть сидят на самоизоляции, а такие суицидники как я под свой страх и риск пусть работают! Я готова подписать отказ от медицинской помощи, чтобы не занимать чье-то место, но дайте мне и моей команде работать.

А а вы стройте больницы как в Китае, а не 15-й дом в Конча-Заспе или как она там! Пришло время делиться! Даже я свои последние $ скидывала в Корпорацию Монстров и испекла для бездомных и пенсионеров больше 500 пасок, будучи в долгах! Если вы, суки, закроете всё на карантин, выплачивайте людям пособие, на которое, хотя бы можно купить еду, а вы подняли цену на газ! Мы же Европа? Не?

Официально снимите аренды с бизнеса! Мне больше нечего вынести из дома, мой мерседес сменился на битый форд, вот только его осталось толкнуть! Геям нельзя усыновлять детей, говорите? А вам, @дарасам размножаться можно? Кто эти законы принимает? Не справляетесь вы, а страдаем мы. Я верю в карму, народ вам это не простит... П.с. Мама, папа, бабушка, простите за мат", - написала Яблонская на своей странице в Facebook.

Совладелица ведьма-бар "Лыса гора" Олеся Остафиева возмущена законом, который позволяет за отсутствие масок у посетителей штрафовать владельцев бизнеса:

"В этом законе меня смущает только один момент - посетителей заведений, которые будут нарушать масочный режим будут штрафовать на 170 грн, а владельца бизнеса на 3400-5100. То есть персональной ответственности у нас нет. Хто всрався - невістка.

Я не разбираюсь, насколько маска действительно защищает. Я просто выполняю правила и ношу ее там, где положено, хотя имею антитела на уровне 6 и наверное могла бы позволить себе ходить без маски.

И при этом я каждый день становлюсь свидетелем, когда в общественных местах в ответ на замечания народ начинает возмущаться и рассказывать, как он хочет ходить, от чего не защищает маска и тд.

У нас сейчас обеспечено требование входа в маске. Но например, чтобы пойти в туалет, гость должен надеть маску. И если он ее не наденет или наденет на нос, то я заплачу 5100 грн, потому что не поставила контролера, а он 170 грн - потому что сделал для себя выбор нарушать.

У нас люди когда-нибудь будут нести персональную ответственность за свои действия или будем искать невесток?", - ставит она резонный вопрос властям.