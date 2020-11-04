Терорист, который 2 ноября напал на людей в центре Вены, действовал в одиночку.

Об этом в среду, 4 ноября, со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера пишут РИА Новости.

"В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник", - сказал Нехаммер.

По его словам, после проверки видеозаписей, которые прислали очевидцы нападения, стало понятно, что преступник был один.

Отметим, нападения со стрельбой начались в центре Вены около 20:00 по местному времени в понедельник, 2 ноября. Это произошло неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель.

Мы писали о том, что в результате атаки на Вену погибли 6 человек.

Также сообщалось, что "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Вене.