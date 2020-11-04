Устроивший теракт в Вене действовал в одиночку - МВД Австрии
Терорист, который 2 ноября напал на людей в центре Вены, действовал в одиночку.
Об этом в среду, 4 ноября, со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера пишут РИА Новости.
"В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник", - сказал Нехаммер.
По его словам, после проверки видеозаписей, которые прислали очевидцы нападения, стало понятно, что преступник был один.
Отметим, нападения со стрельбой начались в центре Вены около 20:00 по местному времени в понедельник, 2 ноября. Это произошло неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель.
Мы писали о том, что в результате атаки на Вену погибли 6 человек.
Также сообщалось, что "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Вене.
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