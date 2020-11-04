Появились свежие данные по голосам избирателей на выборах президента США. По результатам обработки 94% бюллетеней в штате Мичиган кандидат в лидеры США от Демократической партии Джо Байден обошел действующего президента Дональда Трампа, хотя ранее было все несколько иначе.

Соответствующие данные публикует Politico.

Всего у Байдена пока 49,4% голосов (2 502 923), у Дональда Трампа - 49,1% (2 492 118). Таким образом, кандидат от Демократической партии опережает своего соперника всего на 0,3%, хотя ранее Трамп уверенно шел впереди.

Победа в Мичигане даст Байдену 16 голосов выборщиков.

Отметим, что Мичиган - один из ключевых штатов, где победу одного из кандидатов трудно спрогнозировать до окончательного подсчета голосов.

Напомним, "Страна" ведет прямую текстовую трансляцию подсчета голосов на выборах президента США.

Также мы подводили первые итоги голосования.