Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка на экзамене.



Об этом сообщает со ссылкой на Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя правительский портал.



В материале отмечается, что 16 июля 2021 вступит в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.



Так, "все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - заявил Кремень.



Ранее "Страна" сообщала, что с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания и реклама должны перейти на украинский язык. Также язык рекламы, в частности политической, должен быть только украинский.



