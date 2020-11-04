Представитель Республиканской партии США Дэвид Андал, который скончался от коронавируса, победил на выборах в законодательное собрание штата Северная Дакота.

Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, 55-летний политик был госпитализирован с новой инфекцией в начале октября. Он провел четыре дня в больнице и 5 октября умер.

Однако досрочное голосование началось за несколько недель до смерти республиканца. В итоге он вместе с еще одним своим однопартийцем Дейвом Нэрингом смог одержать победу и отобраться в местное заксобрание от восьмого округа. Как отмечает издание, всего политик набрал 38 процентов голосов.

Теперь Республиканской партии придется найти политика, который сможет заменить Андала. При этом не исключено, что для этого в штате придется провести внеочередные выборы.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп уже объявил себя победителем выборов в США.

Также мы писали, что по мнению Трамп, Facebook и Twitter поддерживают демократов и мешают республиканцам.