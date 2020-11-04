Во время акций протеста, которые начались в США после выборов, в Сиэтле, Лос-Анджелесе и Портленде полицейские задержали десятки человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, после завершения голосования в США на улицы городов вышли протестующие. В Портленде (штат Орегон) и в Роли (Северная Каролина) демонстранты закидывали полицейских фейерверками и другими предметами.

Десятки жителей Лос-Анджелеса также приняли участие в протестных акциях и прошлись по улицам города. Крупная акция протеста состоялась в Сиэтле, где задержали восемь человек, среди них - водитель автомобиля, совершивший наезд на заградительные блоки. Участники акций - сторонники демократов - держали в руках флаги США и скандировали: "Black lives matter".

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. "Страна" писала о том, что стало понятно об итогах выборов в США на этот час.

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