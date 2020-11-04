В среду, 4 ноября, ТКГ (трехсторонняя контактная группа) согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе.



Об этом сообщает Операция объединенных сил в своем Facebook.



"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой", - сообщается в материале.



Так, три участка из озвученных - Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое - расположены в Луганской области, одна - Григорьевка - в Донецкой.





Ранее "Страна" сообщала, что новое КПВВ "Счастье" на Луганщине откроют 10 ноября. Отмечается, что при поддержке международных гуманитарных организаций, на новом пункте будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.



Также напомним, что в "ДНР" объяснили как будет работать на въезд и выезд КПВВ "Еленовка".