Беременные женщины чаще откладывают обращение к врачу из-за СOVID-19, поэтому количество мертворожденных увеличилось вдвое.

Об этом пишет HSJ.

Следственные органы здравоохранения Великобритании начали анализ потенциального увеличения количества мертворожденных во время первой волны пандемии.

Так, отдел расследований безопасности здравоохранения расследует дела 40 мертворожденных, которые появились на свет с апреля по июнь этого года.

За тот же период прошлого года они расследовали 24 случая мертворождения.

Гинекологи-акушеры бьют тревогу, что на первом этапе пандемии уменьшилось число беременных женщин, которые обращались за неотложной помощью.

Они сказали, что это говорит о том, что женщины могли "отложить" поиск помощи из-за страха заразиться коронавирусом в больницах.

"Что мы заметили в течение начального периода пандемии, так это то, что мы наблюдали примерно вдвое больше мертворожденных по сравнению с тем же периодом прошедшего года. Все эти расследования продолжаются и заканчиваются. Нам нужно рассмотреть их полностью, чтобы понять некоторые нюансы", - отмечает заместитель директора по расследованию материнства в HSIB Сэнди Льюис.

"Один из крупнейших беспокойств в системе здравоохранения заключается в том, не произошли непреднамеренные последствия некоторых изменений, произошедших в марте и апреле, особенно из локдаун и ограничения в передвижении, направленные на охрану здоровья", - объясняет Луиза Пейдж, директор HSIB.

"Дородовый уход является чрезвычайно важным, и мы призываем всех женщин регулярно посещать обзоры у гинеколога. Мы постоянно советовали женщинам, имеющим беспокойство своего здоровья или здоровья, включая движения ребенка, немедленно обращаться за медицинской помощью к акушерке или больнице", - призывает доктор Эдвард Моррис, директор Королевской коллегии акушеров и гинекологов.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Украине уже умерли 212 врачей.

Еще мы писали, что в России для поднятия рождаемости хотят установить в городах памятники беременным.