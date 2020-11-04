Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил руководителям областных государственных администраций дополнительно развернуть 25 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Их он предлагает оборудовать в спорткомплексах и выставочных залов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Нам нужно 25 тысяч дополнительных койкомест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они потребуются" не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койки. Без обсуждений", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это неотложное поручение, действовать нужно оперативно.

Напомним, 4 ноября в Украине зафиксировали очередной антирекорд: за сутки Covid-19 подтвердился у 9 524 человек.

Также мы писали о том, что по состоянию на конец октября в ковид-больницах Украины были заняты 70% коек.