Врач-инфекционист киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, что, кроме коронавирусной болезни, сейчас обострились сезонные заболевания.

На сегодня в столице зарегистрировано почти 10 тысяч пациентов с ОРВИ и гриппом. Между тем, в Киеве уже зафиксировано 40 390 случаев Covid-19.

Комментарий врача публикует на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Дубровского, симптомы гриппа и ОРВИ и их ход их лечения, по сравнению с коронавирусом, несколько отличаются.

"Мы знаем, что грипп очень отличается от Covid-19. Классически мы все знаем и помним, что в случае гриппа вся ситуация и вся картина развивается очень быстро. Самые тяжелые и самые яркие симптомы мы видим в первый день. Это - высоченная температура - до 39-40 градусов. Это миалгия (мышечная боль), боль и ломота во всем теле. И это не столько боль в горле, сколько сухой кашель. Но все эти симптомы очень яркие, мощные в первый, второй, третий день. И уже у нормального здорового человека до пятого-шестого дня мы видим, как симптомы уменьшаются", - рассказал врач.

Он добавил, что в случае заболевания Covid-19 все происходит наоборот. "Болезнь, когда болеют средне-тяжело, она разгоняется постепенно. В первый день может не быть вообще никаких симптомов, только слабость и ломота в теле. На второй-третий день может быть температура 37,1-37,2. А уже высокая температура и тяжелые проявления - в конце первой недели болезни", - поделился Дубровский.

Инфекционист уточнил, что грипп не лечится так, как коронавирус. И добавил, что в случае Сovid-19 запрещены те препараты, которые применяются для лечения гриппа, а в случае гриппа запрещены препараты, применяемые для лечения коронавируса.

"Но у нас есть хорошая новость. У нас есть время. Первые четыре-пять суток лечение симптоматическое: запрещены гормоны, антибактериальные препараты, любые иммуностимуляторы, противовирусные. Поэтому, если мы успеваем за эти первые четыре-пять дней поставить правильный диагноз, то, когда наступит этот пятый-шестой день, от гриппа человек уже или выздоровеет, или постепенно нам станет понятно, с чем именно мы имеем дело. В случае коронавируса мы уже начинаем включать арсенал тех средств, которые для лечения Covid-19 в протоколе прописаны ", - подытожил доктор.