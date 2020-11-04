США вышли из Парижского соглашения по климату, о котором нелестно отзывался действующий президент Дональд Трамп.

Об этом в среду, 4 ноября, информирует ВВС.

Примечательно, что Трамп заявил о намерении выйти из этого соглашения еще в 2017 году, назвав этот договор "плохим" для США. Однако процесс затянулся из-за сложной процедуры, прописанной в документе из-за опасений, что Штаты больше не захотят соблюдать договоренности. Отмечается, что США стала первой в мире страной, которая вышла из Парижского соглашения.

Согласно документу, вступившему в силу 4 ноября 2016 года, страна, пожелавшая выйти из соглашения, не может подавать соответствующее уведомление ранее, чем через три года с момента активизации положений договора. При этом выход из соглашений может состояться только через 12 месяцев после подачи официального уведомления. Поэтому официальный выход США из договора пришелся на 4-ую годовщину документа.

При этом США смогут вернуться к выполнению данного соглашения, если так решит руководство страны, которое может обновиться после выборов президента.