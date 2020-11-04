Повторное голосование на выборах городского головы Славянска (Донецкая обл.), так же как и во Львове, назначено на 22 ноября.



Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Так, на сайте ЦИК пока не указано, кто из кандидатов прошел во второй тур.

Согласна информации местных СМИ, во второй тур вышли глава правления ЧАО "Славянский машиностроительный завод" Павел Придворов (от "Оппозиционной платформы – За жизнь") и нынешний городской голова Вадим Лях (от "Оппозиционного блока"). Экс-мэр этого города Неля Штепа не попала во второй тур.

Всего в настоящее время признаны избранными 559 голов: 121 – городской, 160 – поселковых и 278 – сельских. Кроме того, избраны 10783 депутата местных советов.

В ЦИК сообщается, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.



Ранее "Страна" писала, что кандидат от "Оппоплатформы" занял первое место на выборах мэра Славянска. Также политсила сообщила, что Павел Придворов лидирует с 32% голосов. У действующего градоначальника Вадима Ляха - 30,78%.



Также напомним, что ЦИК Украины разъяснил вопросы повторного голосования на местных выборах.