Премьер-министр Словении Янша первым из мировых лидеров поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается.

Об этом он написал в своем Twitter в среду, 4 ноября.

"Совершенно очевидно, что американцы выбрали Дональда Трампа и Майка Пенса (вице-президента США - Ред,) еще на четыре года", - написал Янша.

При этом Twitter под постом премьера отметил, что на самом деле окончательные результаты выборов в США все еще не известны.

Ранее мы писали, что Трамп заявил, что он выиграл президентские выборы в США и обошел своего конкурента от Демократической партии Джо Байдена в ряде ключевых штатов.

Также "Страна" подводила первые итоги голосования в США.