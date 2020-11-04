Премьер-министр Словении первым поздравил Трампа с "совершенно очевидной" победой на выборах в США
Премьер-министр Словении Янша первым из мировых лидеров поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается.
Об этом он написал в своем Twitter в среду, 4 ноября.
"Совершенно очевидно, что американцы выбрали Дональда Трампа и Майка Пенса (вице-президента США - Ред,) еще на четыре года", - написал Янша.
При этом Twitter под постом премьера отметил, что на самом деле окончательные результаты выборов в США все еще не известны.
Ранее мы писали, что Трамп заявил, что он выиграл президентские выборы в США и обошел своего конкурента от Демократической партии Джо Байдена в ряде ключевых штатов.
Также "Страна" подводила первые итоги голосования в США.