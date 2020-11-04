В среду, 4 ноября, букмекерские компании резко снизили выплаты при победе Джо Байдена на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября. Теперь именно представитель демократов считается главным фаворитом выборов по версии буксмекеров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, по состоянию на 15:00 среды (по киевскому времени - Ред.) компания Bwin принимает ставки на победу Байдена с коэффициентом 1,28, Дональда Трампа - 3,5.

Компания "Париматч" принимает ставки на победу Байдена с коэффициентом 1,26, Трампа - 4,00.

Отметим, что еще утром по Киеву фаворитом считался Трамп. Его коэффициент составлял 1,4, у Байдена было около 3,4-3,5.

Отметим, что накануне выборов, 2 ноября, украинские букмекеры прогнозировали уверенную победу Джо Байдену. Ставки на победу кандидата от демократов принимались с коэффициентом в 1,32 - 1,47.

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