Госпродпотребслужбы и Госрыбагентства возглавили женщины - решение Кабмина
В среду, 4 ноября, Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности назначив голов Госпродпотребслужбы и Госрыбагентства, а также уволил ряд председателей ОГА.
Об этом сообщается во время заседания Кабинета министров.
Так, Кабмин согласовал решение назначить Магалецкую Владиславу Валерьевну новой главой Госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, а Шишман Анну Федоровну - главой Государственного агентства рыбного хозяйства.
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин согласовал Абромавичуса на должности в набсовете Ощадбанка по квоте президента. Так, это произошло согласно тексту проекта, обнародованному на сайте Кабмина.
Также напомним, что в это же заседание Кабмин принял решение не закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина. Однако, если ситуация с коронавирусной эпидемией в стране ухудшится, правительство будет вынуждено ужесточить карантин.