Заседание Кабмина 4 ноября. Фото: imgclf.112.ua

В среду, 4 ноября, Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности назначив голов Госпродпотребслужбы и Госрыбагентства, а также уволил ряд председателей ОГА.

Об этом сообщается во время заседания Кабинета министров.

Так, Кабмин согласовал решение назначить Магалецкую Владиславу Валерьевну новой главой Госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, а Шишман Анну Федоровну - главой Государственного агентства  рыбного хозяйства.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин согласовал Абромавичуса на должности в набсовете Ощадбанка по квоте президента. Так, это произошло согласно тексту проекта, обнародованному на сайте Кабмина.

Также напомним, что в это же заседание Кабмин принял решение не закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина. Однако, если ситуация с коронавирусной эпидемией в стране ухудшится, правительство будет вынуждено ужесточить карантин.

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