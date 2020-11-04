Рада провалила голосование законопроекта по отсрочке введения кассовых аппаратов еще на год - до 1 января 2022 года.

Напомним: именно это предпринимателям, которые вышли на Налоговый майдан обещали нардепы, а спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что уже есть предварительные договоренности со всеми фракциями. Но сегодня в сессионном зале за проект об отсрочке обязательного РРО нашлось лишь 212 голосов, и его отправили на повторное первое чтение.

Накануне голосования предприниматели говорили, что сама отсрочка по кассовым аппаратам им не нужна - они требуют полной отмены этой нормы. А также выступают за принятие законопроектов №3853-1 и 3853-2.

Вместе с тем, саму готовность депутатов договариваться митингующие восприняли как положительный сигнал. Тем более, что народные избранники пообещали - не только примут отсрочку РРО, но и внесут в повестку дня интересующие ФОПов законопроекты.

Напомним: проект № №3853-1 подала в Раду в сентябре этого года депутатская группа, в частности Нина Южанина, Олег Синютка, Галина Васильченко, Сергей Вельможный и др. В нем прописана привязка лимитов для упрощенцев к минимальной зарплате. Для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок.

Также предусмотрено право предпринимателей не устанавливать кассовые аппараты, если оборот не превышает 820 минималок (со следующего года - порядка 5 млн гривен в год). Также предлагается отменить так называемый кеш-бэк - когда потребители, сообщающие о невыдаче им фискального чека могут рассчитывать на "премию" от государства.

Альтернативный проект №3853-2 подали нардепы Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко и Андрей Николаенко. Его отличие от проекта Нины Южаниной в граничной сумме оборота для упрощенцев. Точнее, для третьей группы — ее предлагается установить на уране 4025 минимальных зарплат.

Поэтому, как сказал нам руководитель движения SAVEФОП Сергей Доротич (организатор Налогового майдана), то, что проект по отсрочке провалили, их не сильно расстроило. "Нам эта отсрочка не нужна. Мы хотим, чтобы малый бизнес оставили в покое и убрали налоговый прессинг", — говорит Доротич.

Больше предпринимателей возмутил тот факт, что и оговоренные ранее законопроекты не появились в повестке дня.

"Нас в очередной раз обманули. Поэтому планируем новую мобилизацию предпринимателей по всей стране и новые акции. Когда под Раду придет 30-40 тысяч представителей малого бизнеса, власти, я надеюсь, нас услышат", - заявил он.

Для сравнения: на вчерашней акции в правительственном квартале было 12 тысяч ФОПов/