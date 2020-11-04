Судно снабжения "Остап Шеремета" и специальное судно "Артемис Оффшор", способные достроить газопровод "Северный поток-2", вышли из порта Калининград в Балтийское море и направляются к берегам Германии. В четверг, 5 ноября, они должны прибыть в немецкий порт Мукран.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Интерфакс" в среду, 4 ноября.

"Портом назначение судна "Остап Шеремета", которое входит в состав ООО "Газпром флот", официально обозначен немецкий порт Мукран. В этот же порт идет и многофункциональное судно "Артемис Оффшор", оборудованное вертолетной площадкой и принадлежащее Морской спасательной службе Минтранса РФ", - рассказал источник.

По его словам, в порт Мукран эти суда должны прибыть уже завтра, 5 ноября. Именно в этом немецком порту и на его рейде сейчас находятся российские суда, которые будут задействованы в завершении строительства газопровода "Северный поток 2". Это трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", а также специальные суда "Умка" и "Финвал".

Ранее мы писали, что "Северный поток-2" вышел на финишную прямую, осталось проложить последние 100 километров труб.

Также рассказывали, когда российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло в Германию.