Увольнение первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова связано с хаосом и слабой модерацией президентской вертикали в регионах. Решение об этом принимал Владимир Зеленский, основанием было личное заявление Трофимова.

Об этом со ссылкой на советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка пишут "Украинские новости".

"Увольнение Сергея Трофимова в какой-то степени объективно, так как в регионах у нас было чуть больше хаоса, чем можно себе допустить. Учитывая, прежде всего, провальную готовность региона к карантинам, частые демарши по этому поводу и некоторую растерянность губернаторов. В этом направлении явно нужны были более жёсткие решения", - сказал Подоляк.

Трофимов подал личное заявление об увольнении, а решение принимал президент Владимир Зеленский.

"Причина - слабая модерация президентской вертикали в регионах", - сказал Михаил Подоляк.

Пока что полномочия уволенного Трофимова официально никому не переданы, ведутся обсуждения.

"Его функционал и нагрузка прямо сейчас проговаривается на уровне главы Офиса, президента и самого Трофимова", - сказал он.

Напомним, в конце октября появились слухи об отставке главы Офиса президента Ермака и его первого зама. "Страна" разбиралась, что за ними стояло.

Также мы писали о том, что Сергей Трофимов занимал должность первого зама Офиса президента с мая прошлого года.