Сегодня 7 ноября православные украинцы поминают усопших родных, ведь на церковном календаре последняя в этом году родительская суббота - Дмитриевская.

Собрали информацию о родительских субботах, сколько раз в году они бывают и как правильно поминать усопших в эти дни.

Поминальные субботы 2020-2021

Дмитриевскую родительскую субботу внедрил в 1380 году князь Дмитрий Донской, который вернулся с Куликовой битвы и таким образом молитвенно почтил память всех, кто погиб на поле боя. Изначально в этот день действительно поминали в основном военных, а с веками традиция поменялась, а день памяти остался.

7 ноября поминают всех умерших родственников, не обязательно только родителей. День особого молитвенного поминовения усопших традиционно выпадает накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского.

Всего в году шесть главных родительских суббот, которые наступят уже в 2021 году: это Вселенская родительская суббота 6 марта, поминальные субботы Великого поста 27 марта, 3 и 10 апреля, Радоница 11 мая, Троицкая родительская суббота 19 июня и Димитриевская родительская суббота 6 ноября.

Как правильно проводить родительскую субботу

Верующие приходят в храм, чтобы заказать заупокойную панихиду, помолиться. По традиции приносят продукты в храм - подают на милостыню и жертвуют "на канун". В церкви у зажженной свечи молятся, прося Господа о милосердии и прощении грехов для усопших. После литургии навещают могилы родных на кладбищах.

Устоявшимся обычаем является поминать умерших добрым делом. Например, помогать нуждающимся. Еще одной традицией является поминальный обед. Трапезу справляли постными блюдами. Готовили кутью, кисель, пироги, блины, коржи, калачи. Обязательно вспоминали добрые качества и поступки усопшего. Некоторые поверья превратились в суеверия. Так, раньше считалось, что в Дмитриев день к семейной поминальной трапезе незримо присоединяются все умершие родственники.

В народе сохранилось немало поговорок на тему поминального дня. Например "покойнички ведут, живых блюдут" или "на дедовой неделе и родители вздохнут". Такие выражения и сейчас на слуху в деревнях из-за того, что усопших называли "дедами". Часто Дмитриевскую родительскую субботу называли Дедовой субботой или Дмитровской субботой.

Молитва на родительский день

Предлагаем несколько молитв, которые считаются в этот день важной частью христианской веры.

Первая из них - это простая Молитва об усопших. Перед ее прочтением имена умерших рекомендуется читать по памяти или выписать отдельно на лист:

"Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное".

Молитва детей об усопших родителях

Также важной является молитва Об ослаблении вечных мук умерших без покаяния (Преподобному Паисию Величковскому):

Дмитриевская родительская суббота картинки