В среду, 4 ноября, возле Белого дома в Вашингтоне, где готовились к протестам из-за выборов президента, пострадало четыре человека в результате нападения. Пострадавшие назвали себя членами ультраправой группы Proud Boys. У них якобы произошла потасовка со сторонниками движения BLM за расовое равенство.



Об этом сообщает со ссылкой на местную полицию телеканал NBC.



Так, судя по данным правоохранительных органов, в штате Вашингтон неизвестные порезали ножом женщину и троих мужчин. На месте уже работает полиция. Какова судьба подозреваемых - на данный момент неизвестно.

Сами пострадавшие назвали себя членами ультраправой группы Proud Boys. Они утверждают, что у них произошел конфликт со сторонниками движения Black Lives Matter за расовую справедливость, но их слова пока не удалось подтвердить.

Сообщается, что в нескольких точках США вспыхнули протесты на фоне выборов президента. Активисты обещали, что будут бороться с силовиками, если их не устроит результат голосования. Всё говорит о том, что любая победа на этих выборах вызовет такую турбулентность, что США придётся сосредоточиться исключительно на решении личных проблем.



Также напомним, что в Соединенных Штатах готовятся к беспорядкам перед и сразу после выборов президента. Также ФБР совместно с министерством юстиции США разрабатывают план действий на случай общественных волнений в день президентских выборов.



