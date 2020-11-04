Словакия, которая запустила общенациональное тестирование населения на наличие Covid-19, на границе с Украиной будет проверять въезжающих в страну на наличие антигенов к коронавирусу. Такие правила будут действовать уже со следующей недели

Об этом сообщает издание Dennik N.

По словам премьер-министра Словакии Игоря Матовича, все, кто пересекает границу, должны будут подтвердить отрицательный результат или пройти тест на антиген.

Тестирование въезжающих на украинской границе начнут с 9 ноября. Его будет проводить частная компания. На других пограничных пунктах такое тестирование могут начать проводить после 15 ноября.

Уточняется, что в дальнейшем тестирование на антиген хотят ввести и в аэропортах.

Напомним, ранее власти Словакии запретили свободно передвигаться гражданам без отрицательного результата теста на коронавирус.

Также мы писали, что примерно половина населения 5,5-миллионной Словакии сдала тесты на коронавирус в рамках общенациональной кампании по тестированию на наличие вируса. В программе на тот момент приняли участие 2,58 млн человек. У 25 850 человек - 1% протестированных - был обнаружен Covid-19.