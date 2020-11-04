Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение ввести экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по квоте президента вместо Юрия Храмова.

Согласно тексту проекта, обнародованному на сайте Кабмина, президент Украины Владимир Зеленский письмом от 12 октября №01-01/383 внес представление в Кабмин относительно прекращения полномочий Храмова и назначения Абромавичуса.

Абромавичус в 2014-2016 гг. возглавлял Министерство экономического развития Украины, в июле 2019 года занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в состав которого был введен за месяц до того также указом Зеленского, а с 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года работал генеральным директором "Укроборонпрома".

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Ранее "Страна" информировала, что экс-главе таможни Нефедову готовятся объявить подозрение за сговор с Абромавичусом.