Ночью 4 ноября киевская сеть пиццерий Mister Cat разослал своим клиентам уведомления с оскорблениями и насмешками. В частности, в сообщениях шла речь о задержках в выплате зарплат сотрудникам заведения, которые в отместку якобы добавляют в свои блюда непригодные для употребления в пищу ингредиенты.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

"У@бок, ты все еще покупаеш у нас? вот ты лошара", "мы на@рали тебе в пиццу, потому что зарплату не платят уже третий месяц жри урод не подавись", - говорилось в пуш-уведомлениях, которые с удивлением обнаружили на экранах своих смартфонов гости заведения.

Стоит отметить, что ресторан уже принес официальные извинения клиентам в Instagram. Пресс-служба компании объяснила рассылку техническим сбоем, "в результате которого всем клиентам неизвестным лицом были отправлены негативные сообщения".

В свою очередь совладелец сети ресторанов Mister Cat Игорь Тищенко в комментарии "Стране" заявил, что за оскорбительными сообщениями, которые сегодня ночью получили клиенты пиццерии, стоят хакеры.

"Это хакерская атака, мы сейчас ее устраняем. Взломали ночью и всю ночь шла рассылка на всех наших подписчиков. Будем пытаться устранить беспокойство наших посетителей. Может быть, сделаем какие-то дополнительные акции. Будем разбираться в чем дело, пока непонятно. Чтобы однозначно заявлять кто это сделал, нужно иметь точные факты, потому что это серьезные обвинения. Есть предположения, но я бы пока не хотел ничего говорить на этот счет", - сказал предприниматель.

Тем не менее, на странице сети ресторанов в Facebook пока не появилось официального сообщения о каких-либо атаках хакеров. Пользователи социальной сети принялись критиковать руководство компании.

"Ваша заведение, заслуживает на то что бы его закрыли или как минимум обложили нормальным штрафом (ну можно и га@ном обложить), и не потому что вы не выплачиваете деньги(возможно это пранк, я хз)А потому что по закону после 23-00 вы работать не должны. А вы работаете и очень даже хорошо. Надеюсь на это определенные органы, обратят своё пристальное внимание", - заявил один из комментаторов.

"Пора бы уже сделать промокод: Вот ты лошара. По этому промокоду получаешь пиццу с го@ном", - пошутил подписчик страницы заведения в соцсети.

Напомним, недавно ровенская пиццерия выпустила скандальный рекламный ролик, пародирующий уже ставший мемом кадр из порнофильма.

Ранее мы писали о том, как модели-близняшки из России Аделя и Алина Фатхеевы возмутили пользователей сети. Они выложили в Instagram социальную рекламу, в которой их героини, призывая делать добро, накормили бездомного суши.