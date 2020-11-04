Кабмин 4 ноября, как и предыдущий, прошел в онлайне. И снова не без технических проблем: некоторые министры так и не сумели выйти на видео-связь, была только голосовая. Также не все получили документы к повестке дня. На это пожаловался, в частности, представитель парламента в Кабмине нардеп Алексей Гончаренко, у которого не оказалось перечня кадровых вопросов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все пересылали и "есть доказательства". Но все же перечень кадровых вопросов зачитали, благодаря чему о них узнали все, кто смотрел прямую трансляцию (ранее в открытой повестке дня их не было).

Помимо прочего, в кадровом списке, одобренном Кабмином - увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской, Сумской обладминистраций, а также Бершадской, Могилев-подольской, Немировской районных администраций.

Правительство заседало в онлайн-режиме меньше часа. Большинство вопросов приняли без обсуждения. Отдельно Денис Шмыгаль остановился на теме коронавируса,

Он констатировал: эпидемия наступает, а Украина бьет антирекорды по заболеваемости. Власти увеличивают число тестирований (недавно было выделено миллиард гривен из ковидного фонда на закупку 2 млн экспресс-тестов), количество коек и делает все, чтобы обеспечить их подключения к кислороду ("Страна" недавно писала, как обстоят дела в ковидных стационарах на самом деле).

Также он привел в пример Европу, где все больше стран вводят жесткий карантин, и заверил, что Украина пока делать этого не собирается, но, если ситуация будет и дальше ухудшаться, не исключены новые ограничения. Какие именно он не сказал, но ранее "Страна" писала, а потом министр здравоохранения Степанов это подтвердил, что может быть введен так называемый "карантин выходного дня" - это когда на выходных не работают рестораны и фуд-корты в торговых центрах.

"Страна" разбиралась, за что проголосовал Кабмин 4 ноября.

Что будет с общежитиями?

Кабмин согласовал законопроект о государственной программе по передаче общежития местным общинам.

Речь идет об общежитиях, которые числятся в госсобсвенности, а также на балансе приватизированных и корпоратизированных государственных, всего порядка 490 объектов. Передать их местным общинам планируется уже в 2021 году.

Процесс передачи предусматривает подготовительную процедуру, в частности, восстановление документов на общежития, капремонт последних, а также выплаты компенсаций прежним собственникам. все то потребует дополнительного финансирования из государственного и местных бюджетов в размере почти 1,3 млрд гривен.

Из них на компенсации прежним собственником планируется больше 240 миллионов гривен, а на ремонты - порядка миллиарда. При этом у Минфина возникло замечание - где взять деньги. Предлагается дополнить новый проект пунктом о том, что финансирование будет осуществляться с учетом реальных финансовых возможностей бюджетов.

Целью всех этих нововведений, как указано в пояснительной записке, является обеспечение права на жилье тех, кто сейчас проживает в общежитиях.

"По факту это продолжение жилищной политики и политики децентрализации в Украине , когда весь жилой фонд сбрасывается на местные бюджеты и на плечи простых украинцев. При этом в документе прописано только возобновление документации на общежития за счет бюджетных денег, а проведение капитальных ремонтов общежитий ( 95% из которых требуют капитального ремонта) переложили на плечи местных бюджетов, а последние могут делать их десятилетиями", — говорит глава департамента по жилищно-коммунальной инфраструктуре Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Частным исполнителям дали срок

В Украине планируют решить вопрос с частными исполнителями. На заседании 4 ноября Кабмин согласовал сразу три законопроекта на эту тему.

Напомним: требование по расширению полномочий частных исполнителей — это один из пунктов меморандума с ЕС о макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро, который ратифицировал парламент в августе этого года.

В пункте 5а говорится о праве частных исполнителей взыскивать требования до 100 тысяч гривен с любого должника, включая государственные органы власти, а также админштрафы, Также прописано создание дорожной карты по допуску частных исполнителей к другим делам, их полному уравнению в полномочиях с госисполнителями, увеличению объемов подготовки частных исполнителей.

В одном из принятых Кабмином проектов прописаны права частных исполнителей заниматься выбиванием долгов до 100 тысяч гривен.

В остальных вносятся изменения в действующее законодательство, позволяющие частным исполнителям взыскивать админштрафы.

Но есть одно "но". Все эти изменения предлагается запустить лишь когда количество частных исполнителей в Едином реестре достигнет тысячи человек. И называется приблизительный срок выхода на эту цифру - до 1 января 2024 года.

Как указано в пояснительной записке, в 2019 году в Украине насчитывалось всего 217 частных исполнителей. Поэтому нагрузка на них высока - 50 исполнительных документов на каждого. Если же расширить полномочия, как прописано в проектах, нагрузка сразу вырастет вдесятеро - до 500 исполнительных документов в месяц. Из-за чего новая схема, если и будет запущена, все равно окажется нерабочей.

"То есть, Кабмин, согласовав эти проекты, пытается угодить Евросоюзу и выполнить условия меморандума, и вместе с тем оттянуть расширение полномочий частных исполнителей еще на три года. С 2024 года это в наших реалиях значит никогда, ведь к тому времени многое может измениться. Таким образом, даже если проекты примет парламент, по факту все останется как есть. Потому что иначе выполнение решений судов в Украине будет не 3%, как сейчас, а 80%. В ом числе, придется платить по выигранным гражданами судам многим госстуктурам, скажем, Пенсионному фонду, который получает судебные решения пачками, но хронически их не выполняет", — пояснил нам глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Школам разрешили тратить деньги на маски

Местным властям разрешили использовать остатки образовательной субвенции на закупку средств защиты и дезинфекции для школ. Соответствующее постановление принял Кабмин.

Как указано в пояснительной записке, в Украине приняты правила работы учреждений образования на период эпидемии, которые, в частности, предусматривают маски для учителей и учеников, наличие мыла и дезинфекторов и пр., но вот за что все это покупать - непонятно.

В сентябре Кабмин уже перечислил местным бюджетам 8,5 млрд гривен. Но средств все равно не хватает.

По подсчетам профильного министерства на следующий год на обеспечение защитными масками и дезинфекцией школам нужно больше 26 млрд. На сентябрь этого года остатки образовательной субвенции в местных бюджетах составили порядка 8,6 млрд. То есть, вопрос в том, хватит ли этих денег. Тем более, что у школ есть и другие потребности.

Два миллиарда на дороги

Почти на каждом заседании правительство распределяет огромные суммы на строительство дорог. Не стал исключением и нынешний Кабмин.

В частности, 500 млн гривен было выделено на дорогу Т 04-01 Днепр- Васильковка- Покровское- Гуляйполе- Пологи- Мелитополь, 190 млн - на путепровод в Тернополе, 30,6 млн - на мост через реку Схидничанка во Львовской области, Также Львовская область получит субвенцию в 589 млн гривен на проведение ремонта автомобильных дорог в регионе.

Еще почти 12 млн выделили на ремонты дорог в Хусте, (Закарпатская область), 40 млн - на сумские дороги, 60 млн - на мост через реку Быстрица Солтвинская Ивано-Франковской области, 300 млн — на капремонт дорог между Николаевом и Херсоном, 10 млн на мост через реку Сула в Сумской области, 10 млн на ремонт дорог в Каневе, 20 млн на мостовой переход через Южный Буг в Николаевской области, 200 млн - на черновицкие дороги.

То есть, в общей сложности, на дороги перераспределили еще почти 2 млрд гривен.

Казначейский "кошелек"

С подачи Минфина Кабмин утвердил Концепцию управления ликвидностью на 2020-2023 год. Документ весьма любопытный - Минфин- ни много, ни мало - хочет запустить руку в единый казначейский сет. Напомним, на нем хранятся средства, которые идут на оперативные выплаты по различным бюджетным программам, в том числе, у Казначейства частенько "одалживает" Пенсионный фонд, которому хронически не хватает денег на выплату пенсий.

Но, как указано в пояснительной записке, управление этой ликвидностью не всегда ведется эффективно. То есть, в отдельные периоды на казначейских счетах скапливаются "лишние" средства, а иногда их, наоборот, не хватает.

Чтобы решить эту проблему предлагается усовершенствовать систему управления ликвидностью. В частности:

утвердить методику прогнозирования движения средств на едином казначейском счете

улучшить координацию между заинтересованными сторонами и внедрить автоматизированный обмен данными

более тщательно планировать выплаты, особенно больше (от 100 млн гривен).

определение сумм временно свободных средств, которые могут быть использованы для размещения, в том числе, путем совершения операций с госдолгом.

Это лишь основные пункты, всего мероприятия по управлению ликвидностью расписаны на несколько страниц.

Средства единого казначейского счета предлагается в том числе, учитывать в доходной части бюджета.

"На первый взгляд, все логично. Но есть ряд нюансов. Минфин уже создал агентство по управлению госдолгом, которое в последнее время провело ряд неоднозначных операций, в частности, заранее выкупил на 800 млн долларов украинские еврооблигации с сроками погашения в 2021-2022 годах с 5% премией для кредиторов, и точно так же выкупило украинские ВВП-варанты на 320 млн долларов. То есть с принятием новой концепции на сомнительные операции с госдолгом точно также могут пускать деньги с единого казначейского счета. Еще один важный момент - право Минфина выходить на вторичный рынок ОВГЗ и за казначейские деньги выкупать бумаги. То есть, создается впечатление, что вся главная цель инициаторов свой концепции — повышать ликвидность ОВГЗ в пользу нерезидентов, которые хотят выйти с нашего рынка. Другими словами, сейчас иностранные держатели бумаг не спешат их продавать, так как цена низкая, но если будет покупатель в лице Минфина, ни могут получить на руки гривны, конвертировать их в доллары и вывести из Украины. Для нашей страны такая схема - токсичная, так как может ускорить девальвацию гривны. Минфин же, вместо того, чтобы пустить свободные деньги на выполнение расходных статей бюджета (которые сейчас хронически недофинансируются), будет помогать иностранцам решать проблемы с пирамидой ОВГЗ", — пояснил нам экономист Алексей Кущ.

300 миллионов на погоду

Кабмин согласовал программу материально-технического переоборудования гидрометеорологической службы. Как указано в пояснительной записке, это позволит случать более точную информацию об изменении погодных условий и приближении стихийных бедствий. Сейчас гидрометеорологической оборудование порядком изношено - технике по 25-40 лет, а уровень покрытия страны радиолокационными наблюдениями составляет всего 15%. В 2018 году потребности Госметеорологической службы в средствах на оборудования были удовлетворены всего на 7,5%, а до этого деньги вовсе не выделялись.

Для переоборудования гидрометеорологической службы понадобиться порядка 308,6 млн гривен. Но, как указано в замечаниях Минфина, средств, которые планируются на этот и следующий год, не хватит. В частности, в 2021 году дефицит финансирования может составить 78 млн, и где взять эти деньги пока неясно.

Абромавичус уходит в Ощадбанк

Бывшему главе набсовета "Укроборонпрома", который ушел с этого постав месяц назад, нашли новое рабочее место. Кабмин согласовал его назначение членом набсовета как представителя государства от президента. Ранее эту должность занимал Юрий Храмов.

Зеленский направил письмо о прекращении полномочий Храмова и назначении Абромавичуса в прошлом месяце. А сегодня Кабмин его согласовал.