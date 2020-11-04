Кабинет министров Украины согласует смену глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.



"Хотел поднять еще одну важную тему, которая касается эффективности работы глав облгосадминистраций. Сегодня состоится согласование ряда кадровых решений в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях. Президент Владимир Зеленский не один раз подчеркивал, что нет касты неприкасаемых, и если чиновник показывает некачественную и неэффективную работу, не дотягивает - будут кадровые изменения. И сегодня они будут", - сказал он на заседании правительства сегодня, 4 нояборя.



Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский уволил Трофимова с должности первого замглавы своего Офиса. Президент назначил его своим внештатным советником.



Также говорилось, что Кабмин уволил трех руководителей градостроительных ведомств. Так, приняли решение отстранить Юрия Васильченко от должности главы Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) и Алексея Башкирова с поста главы Государственной сервисной службы.