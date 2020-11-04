Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который получит место в сенате.

Об этом сообщает The New York Times.

Макбрайд будет представлять штат Делавэр. Газета указывает, что после приведения к присяге она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

После победы демократ сказала, что "невероятно благодарна" жителям своего района. Она также выразила надежду, что результаты выборов станут "сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в стандарты этого мира", и покажут, что в американской демократии есть место для всех, а их голоса — важны.

Напомним, Макбрайд работала стажером в ​​администрации 44-го президента США Барака Обамы. Она также была пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным о голосовании в 10 штатах США с большим числом выборщиков лидирует Дональд Трамп.

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