В США впервые появится сенатор-трансгендер
Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который получит место в сенате.
Об этом сообщает The New York Times.
Макбрайд будет представлять штат Делавэр. Газета указывает, что после приведения к присяге она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.
После победы демократ сказала, что "невероятно благодарна" жителям своего района. Она также выразила надежду, что результаты выборов станут "сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в стандарты этого мира", и покажут, что в американской демократии есть место для всех, а их голоса — важны.
Напомним, Макбрайд работала стажером в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Она также была пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.
Ранее "Страна" сообщала, что по данным о голосовании в 10 штатах США с большим числом выборщиков лидирует Дональд Трамп.
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