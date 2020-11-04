Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о еще одном симптоме коронавируса, который касается слуха.

Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 4 ноября.

"Заложенность ушей - не такой уж и редкий симптом Covid-19", - сказала Пшеничная. Она сослалась на исследование, проведенное в Турции. Там ученые проанализировали симптомы 172 пациентов с коронавирусом и у 31 человека, что является 18%, обнаружили такой признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания.



По словам Пшеничной, при этот симптом может встречаться и при ОРВИ. Также она добавила, что если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.

Ранее мы писали о симптоме коронавируса, который касается ног.

Также рассказывали, что ученые узнали, у каких пациентов с коронавирусом выше шансы умереть.