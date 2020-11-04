В "Жулянах" приземлился самолет с нацгвардейца Маркива, которого вчера оправдал итальянский суд. Видео
В среду, 4 ноября, в аэропорту "Жуляны" в Киеве приземлился самолет, который привез из Италии оправданного судом военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
С Маркива вчера сняли обвинения в убийстве журналиста Андреа Рокелли и его переводчика Андрея Миронова, которые погибли в мае 2014 года на Донбассе.
Напомним, что в 2019 году присяжные в Павии назвали Маркива виновным, судья дал ему 24 года тюрьмы.
А 3 ноября 2020 года оправдательный приговор по делу Маркива вынес Миланский апелляционный суд.
"Страна" подробно писала об этой истории и разбиралась, почему суд в Италии отменил приговор атошнику за убийство журналиста.
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