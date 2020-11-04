В среду, 4 ноября, в аэропорту "Жуляны" в Киеве приземлился самолет, который привез из Италии оправданного судом военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

С Маркива вчера сняли обвинения в убийстве журналиста Андреа Рокелли и его переводчика Андрея Миронова, которые погибли в мае 2014 года на Донбассе.

Напомним, что в 2019 году присяжные в Павии назвали Маркива виновным, судья дал ему 24 года тюрьмы.

А 3 ноября 2020 года оправдательный приговор по делу Маркива вынес Миланский апелляционный суд.

"Страна" подробно писала об этой истории и разбиралась, почему суд в Италии отменил приговор атошнику за убийство журналиста.