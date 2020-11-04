Верховная Рада 235 голосами "за" поддержала в первом чтении законопроект, который призван ужесточить наказания за ложные сообщения о минировании.

Соответствующее решение было принято на заседании парламента в среду, 4 ноября.

В пояснительной записке к законопроекту №3911 "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" говорится, что цель инициативы заключается в уменьшении количества заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения и повреждения объектов собственности и обеспечение экономии ресурсов органов государственной власти, которые расходуются для проверки этих сообщений и устранения негативных последствий от их распространения.

Авторы законопроекта предлагают установить дополнительное наказание для "лжеминеров" в виде конфискации их имущества. Действующая редакция закона предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

В случае, если объектами ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или административные здания, а также здания учреждений образования и здравоохранения, повлекло тяжелые последствия или совершено повторно, предлагается наказывать лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также проект закона предлагает дополнить статью 259 Уголовного кодекса примечанием, которым определяется термин "критически важные объекты инфраструктуры", употребляемое в значении, определенном Законом "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" - предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и/или предоставлением услуг, имеющих большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный вред и/или представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Напомним, вчера в Киеве неизвестные сообщили об очередном минировании станции метро "Крещатик".

Ранее "Страна" рассказывала о судьбе "лжеминеров", которые угрожали взорвать мост Метро в Киеве.