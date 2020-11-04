Освобожденный Миланским апелляционным судом украинский военнослужащий Виталий Маркив хочет продолжить военную карьеру в Украине, и утверждает, что не держит зла на итальянский народ и даже допускает возможность когда-нибудь вернуться в Италию.



Об этом сообщается в интервью Виталия Маркива для интернет-издания "Радио свобода".



"У меня было одно желание и надежда, чтобы итальянский суд действительно отстаивал правовую сторону этого дела... К счастью, так и случилось", - сказал нацгвардеец.



По словам освобожденного, Италия дала ему возможность "ощутить "европейскость", но три года заключения показали и другую сторону". Маркив заверил, что не держит зла на страну и итальянский народ.



Маркив заметил, что Италия -это страна, которая дала ему образование, крышу над головой, показала, что такое жизнь в Европе. И осуждать Италию из-за действий отдельных лиц он не будет. "Я никогда не держал зла...на итальянский народ. Меня же не итальянский народ осудил", - добавил украинский военнослужащий.



Маркив также допустил, что, возможно, вернется в Италию. "Думаю, да. А почему нет?", - предположил он, иронизируя при этом, что для начала узнает, не открыто ли на него "новое выдуманное дело".



Говоря о своих планах на будущее, Маркив сказал: "Я действующий военнослужащий Украины... Я хочу не только защищать свою страну, но и делать то, чем бы гордились мои родные. Я собираюсь продолжать свою военную карьеру. Мое будущее только в Украине!".



4 ноября Маркив возвращается с представителями украинской делегации в Украину.



Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска (Донецкая обл.) в мае 2014 года.



Прокуратура Павии просила приговорить нацгвардейца к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.



12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда было обжаловано.



Ранее "Страна" писала, почему суд в Италии отменил приговор атошнику за убийство журналиста.



Также напомним, что Зеленский обсудил дело Маркива с премьером Италии. Также лидеры стран выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время.