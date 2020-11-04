Евродепутаты не поддерживают законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда. В то же время они считают, что состав КСУ должен быть обновлен, но в соответствии с нормами закона.

Об это со ссылкой на постоянного докладчика Европарламента по Украине Михаэль Галлер и заместителя главы делегации ЕП по ассоциации с Украиной Виолу фон Крамон пишет DW.

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд… Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады", - сказала Галлер.

А Виола Фон Крамон сообщила, что слова главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, не соответствуют действительности. Она считает законопроект "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права".

При этом евродепутаты выступают за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

На вопрос о том, станет ли решение КСУ угрозой для безвиза с ЕС фон Крамон ответила: "Вообще-то так должно быть. Но никто из нас — ни Еврокомиссия, ни Европейская внешнеполитическая служба, ни мы в Европарламенте — никто не хочет наказывать обычных людей, людей, которые не имеют дипломатических паспортов, за то, что наделали коррумпированные судьи".

В качестве мер рассматриваются персональные санкции в виде запрета на въезд судьям КСУ, которые поддержали решение 27 октября, или замораживание активов олигархов, причастных к этому.

Напомним, Совет судей назвал идею Зеленского уволить всех судей КСУ угрозой национальной безопасности.

Также мы писали о том, что в Евросоюзе призвали Зеленского как можно скорее повернуть вспять решение КСУ по декларациям.