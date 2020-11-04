Американский рэпер и миллиардер Канье Уэст, который в последний момент подал документы на регистрацию независимым кандидатом в президенты США, на данный момент, набрал 57 тысяч голосов по всей Америке.

Так, по данным The Guardian, фамилия Уэста была в бюллетенях 12 штатов, он набрал 57 тысяч голосов. За него голосовали в 12 штатах: Арканзасе, Колорадо, Айдахо, Айове, Кентукки, Луизиане, Миннесоте, Миссисипи, Оклахоме, Теннесси, Юте и Вермонте. Лучший результат у Уэста был в Теннесси - 10 188 голосов.

В то же время музыкант фактически признал свое поражение и намекнул на участие в следующей президентской гонке, опубликовав фотографию в Twitter с подписью "Канье 2024".

Также Канье Уэст проголосовал за себя на выборах лидера США. "Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов. За того, кому я действительно доверяю... за себя",- написал репер.

О намерении выдвинуться в президенты США Канье Уэст объявил 5 июля. Однако после этого, он несколько раз менял свое решение.

Также мы писали, как прошла первая встреча музыканта с избирателями.

Напомним, выборы президента США прошли вчера, 3 ноября. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом. "Страна" следит за подсчетом голосов в онлайн-формате.