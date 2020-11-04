Подсчет голосов на американских выборах, который вызвал сильный интерес у украинцев, может затянуться на несколько дней, и маловероятно, что победитель голосования станет известен в ближайшие часы.



Об этом сообщает американское политическое издание The Hill.



"Все внимание теперь направлено на результаты голосования в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, где все еще ведется подсчет голосов. Однако в этих штатах пока не готовы даже в предварительном порядке объявить победителя. Предполагается, что на подсчет и разбор спорных ситуаций уйдет еще несколько часов или даже дней", - отмечают в материале.



Так, организаторы голосования в Мичигане выразили надежду на то, что полная картина голосования будет ясна в течение 24 часов. Власти штата призвали американцев проявить терпение, пока продолжается подсчет голосов. Государственный секретарь Мичигана Джоселин Бенсон, отвечающая за выборы, заявила, что они намерены подсчитать каждый голос, вне зависимости от того, сколько времени это займет, и что говорят кандидаты.



Также и в Висконсине власти исключили возможность завершить подсчет голосов в ближайшее время, сейчас они заняты подсчетом голосования по почте. В штате Пенсильвания также много человек голосовали по почте, поэтому подсчет голосов может занять несколько дней.



"Думаю, впереди у нас долгая ночь", - сказала в интервью бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс.



Сам Трамп, выступая перед сторонниками, заявил, что уверен в своей победе в пяти колеблющихся штатах, где еще не завершился подсчет голосов, но, согласно имеющимся данным, он лидирует. Кроме того, он призвал организаторов выборов не учитывать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп пригрозил добиваться этого через Верховный суд.



В свою очередь в штабе кандидата от демократов Джо Байдена возмущены заявлениями Трампа о том, что можно прекратить подсчет оставшихся голосов в некоторых штатах. "Это возмутительно, поскольку это явная попытка лишить демократических прав американских граждан. Подсчет голосов не прекратится. Он продолжится, пока не будет подсчитан каждый голос. Потому что этого требует наш закон, который защищает конституционное право каждого американца, чтобы проголосовать", - отмечается в заявлении.



Так, в штабе Байдена отметили, что его юристы займутся этим делом и готовы дать отпор, если Трамп в суде действительно будет добиваться прекращения подсчета голосов.



Напомним, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов "главных выборов планеты".



Также ранее говорилось, что как могут повлиять на экономику Украины Трамп и Байден. Ни один, ни другой не принесут нам полного счастья, но шансы получить выгоду будут в обоих случаях.