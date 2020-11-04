Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, которым предлагается ужесточить наказания за препятствование деятельности журналистов. За повторное совершение преступлений в отношении представителей этой профессии нарушители могут получить 14 лет тюремного заключения.

За соответствующее решение на заседании в среду, 4 ноября, проголосовали 305 народных депутатов.

Согласно законопроекту, штраф за незаконное изъятие материалов или технических средств, которые принадлежат журналистам, а также за отказ в доступе к информации, наложение запрета освещать какие-либо события и критиковать определенных лиц представителю СМИ составит от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен. Действующая редакция закона предусматривает наказание в виде 850 гривен штрафа. Срок заключения за это нарушение предлагается оставить прежним - до 6 месяцев.

Также инициатива предполагает увеличение штрафа за преследование журналиста. Он может составить от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

При этом если вышеуказанные преступления были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по сговору группой лиц, законопроект предусматривает штраф от 34 тысяч до 51 тысяч гривен.

Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить ответственность по статье 345 "Угрозы или насилие относительно журналиста" УК. Согласно предложенным изменениям, наказание в виде лишения свободы от 7 до 14 лет может грозить не только членам организованной группы, но и за повторное совершение противоправных действий относительно работников СМИ.

Напомним, на днях на улицах Киева появились плакаты с надписями "Журналисты важны". Их разместил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ). По данным этой организации, в Украине бьют журналистов каждые 5 дней.