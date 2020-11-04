Президент Украины Владимир Зеленский, как и предсказывала "Страна", освободил от должности первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова и назначил его своим внештатным советником.

Об этом гласят тексты президентских указов №№482-483, обнародованных в среду, 4 ноября.

"Освободить Трофимова Сергея Владимировича с должности Первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Следующим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником, который будет исполнять свои обязанности во внештатном режиме.

Ранее мы писали, что отставка Трофимова грядет в связи со скандалом с его помощником, который оказался замешан в коррупционных схемах на строительном рынке.

Также источники "Страны" в Офисе президента опровергли недавние слухи об отставке главы ОП Андрея Ермака, назвав их дезинформацией.