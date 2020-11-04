Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина, но в ближайшее время число заболевших будет только расти. Заболеваемость коронавирусом Covid-19 в столице связана с ситуацией в целом по стране, где сегодня, 4 ноября, был зарегистрирован новый антирекорд.



Об этом сообщает со ссылкой на главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана РБК-Украина.



Сегодня в Киеве выявили 856 новых случаев коронавируса. "Скачок заболеваемости в Киеве был прогнозируемым", - сообщает Рубан.



"Дальше будет еще больше. Цифры зависят от организационных мер. Сегодня мы должны смотреть не на выявленные и лабораторно подтвержденные случаи, а на цифру случаев средней тяжести и количество тяжелых случаев. Сегодня эти показатели высокие, но не так критичны, как можно говорить", - отметил глава Госпотребслужбы.



Рубан считает, что Киев при нынешних изменениях может уже в ближайшее время попасть в красную зону, ведь "рост будет продолжаться, это естественно".



Ранее "Страна" сообщала, что Степанов подтвердил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня". При этом комендантский час власти объявлять пока не планируют.



Также напомним, что в Минздраве верят, что украинцы начнут соблюдать правила карантина.