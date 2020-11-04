Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения по иску России к Украине о взыскании задолженности по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

Так, суд решил сначала рассмотреть долговой спор компаний Pakistan International Airlines Corp. и британской Times Travel Ltd., поскольку там используется доктрина принуждения через законный акт. При этом аргумент относительно принуждения является одной из линий защиты Украины в споре с Россией.

"Верховный Суд считает, что его решение по делу Таймс Тревел, которым будут уточнены некоторые аспекты правовой доктрины принуждения, может иметь определенное влияние на то, как он будет действовать, когда придет время решать апелляцию по делу о российских еврооблигациях", - объяснили в министерстве.



В связи с этим суд разрешил представителям Украины и России участвовать в рассмотрении дела Times Travel. Слушания прошли 2 и 3 ноября. Доверенные лица двух стран предоставили суду свои сжатые письменные и устные объяснения.

"Учитывая развитие событий, связанных с апелляцией по делу Таймс Тревел, существует большая вероятность того, что решение Верховного Суда по делу о российских еврооблигациях будет вынесено в определенный момент времени уже в 2021 году", - добавили в министерстве.

Напомним, что Украина получила от России кредит в $3 млрд во время президентства Виктора Януковича. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. Россия отказалась от реструктуризации и потребовала признать долг государственным.

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