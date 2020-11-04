Конституционный суд Украины, который 2 ноября рассматривал вопрос о продаже земли, планирует признать неконституционной земельную реформу.

Об этом со ссылкой на судью КС Сергея Саса пишет Zn.ua.

Сообщается, что по мнению судьи, причиной сложившейся ситуации вокруг КС является не столько его решение относительно антикоррупционной реформы, а "желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу". Также Сас заявил о том, что СМИ распространили позицию президента относительно этого решения еще до обнародования, а "пикетчики с шашками и файерами 3 часа отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 грн за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца) ".

Сас отметил, что увязывает последние события вокруг КС с решением, которое он подготовил по представлению о разъяснении земельных статей Конституции Украины. По словам судьи, "наблюдатели от власти в суде доложили по инстанциям, а там поняли, что принятие такого решения судом является реальной угрозой для так называемой земельной реформы".

Как утверждает Сас, официальное толкование указанных положений Конституции обеспечит возврат земельной реформы в конституционное русло и не позволит лишить украинцев "национального богатства, создания крупных землевладельцев и латифундий, а также не допустит лишения права собственности граждан Украины на землю".

"В течение последних трех месяцев началось беспрецедентное давление со стороны представителей президента Украины и Верховной Рады в Конституционном суде Украины" руками "НАПК, НАБУ, некоторых средств массовой информации на Суд в целом с целью его дискредитации, и отдельных судей, чтобы дестабилизировать работу суда, сделать его недееспособным, сделать невозможным принятие важных решений, в том числе, решение относительно официального толкования отдельных положений статей 13, 14 Конституции Украины ", - заявил судья.

Так, в проекте решения суда говорится, что "закрепленные в преамбуле и статьях 1, 2, 5, части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины императивные положения нормативно выражают суверенную волю украинского народа на создание Украины как унитарного, суверенного и независимого, демократического, социального и правового государства, в котором земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы в пределах ее территории, природные ресурсы исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа были признаны объектами права собственности и основным национальным богатством Украинского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти, наделенного исключительным правом определять и изменять конституционный строй в Украине ".

Кроме того, в КС считают, что по содержанию первого предложения ч.1 ст.13 первого предложения ч.1 ст.14 субъектом права собственности на землю является исключительно граждане Украины. То есть, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории государства законно, не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю. Согласно проекту решения, международные организации также не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю.

"Как субъект права собственности на землю Украинский народ осуществляет распоряжение землей непосредственно через всеукраинский референдум в соответствии со ст.73 Конституции Украины относительно изменения территории Украины. Других случаев непосредственного осуществления Украинским народом права собственности на землю через всеукраинский референдум в Конституции Украины не закреплено ", - говорится в проекте решения.

При этом вопросы, охватываемые положениями статей 13, 14 Конституции, могут быть решены только путем внесения изменений в указанные положения Конституции Украины в порядке, определенном ст.156 Основного Закона Украины.

Помимо прочего, КС считает, что право собственности украинцев на землю является абсолютным, неизменным, и поэтому не может быть ограничено какими-либо законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.

В проекте решения указано, что согласно Конституции, государство обязано обеспечить каждому гражданину Украины возможность использования земли на праве собственности на принципах социальной справедливости, верховенства права, защиты прав собственности и хозяйствования, равенства субъектов права собственности перед законом.

Напомним, на заседание КСУ, где рассматривался вопрос о продаже земли, приезжали "слуги народа".

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