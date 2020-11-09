Предстоящая неделя готовит ситуации, когда представители многих знаков Зодиака будут решать жизненно важные вопросы: оформление ипотеки, крупной продажи или покупки, переезда, смены работы, получения образования или развода. Также на этой неделе завершается ретроградное движение Марса, что означает снятие многих противоречий и разрешение проблемных вопросов, преследующих с сентября.

Читайте гороскоп с 9 по 15 ноября.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овны будут работать над завершением важных проектов. В вашем сознании происходит постепенное обновление установок и принципов, которые позволяют вам становиться более гибкими. К выходным вы можете окончательно утратить прежние точки опоры и решитесь на кардинальные изменения.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов на этой неделе есть возможность разрешить важный для себя вопрос и добиться цели, которую вы преследовали последние несколько лет. Вы ощутите прилив сил как раз в то время, когда ваши соперники дадут слабину. Подготовьтесь к триумфу, который вы заслужили.

Близнецы (21.05 - 21.06)

На первый план у Близнецов выйдут вопросы семьи. У вас появятся дополнительные обязанности по дому, которые нелегко совместить с желанием продвинуться по карьере. Эта дилемма может выводить вас из себя и вносить много эмоциональной нестабильности.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки до конца этой недели получат возможность воплотить в реальность свою давнишнюю мечту. При этом с вашей стороны особых усилий не потребуется. Вы сможете выиграть суд и избавиться от ряда финансовых обязательств. Звезды советуют вам раздать долги при возможности.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы на этой неделе могут получить массу откровений, которые откроют путь для реализации новых идей. Все задачи будут связаны с получением больших активов, которыми вам предстоит мудро распорядиться.

Дева (24.08 - 23.09)

Неделя принесет Девам смену взглядов на вашу жизнь и происходящие в ней события. Вы будете демонстрировать непоследовательность действий на пути к вашей мечте. В этих метаниях будет мало конструктива и много суеты. Постарайтесь расслабиться и прислушаться к советам родных.

Весы (24.09 - 23.10)

Неделя может дать Весам колоссальный прорыв в рабочих и семейных делах. Для вас период станет ярким в плане чувственности, общения и эмоциональной привязанности. Душа получит все, что ей дорого и близко. И эти события будут иметь для вас колоссальную важность.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам потребуется согласовывать свои решение по многим моментам с родными. Возьмите за правило общаться с пожилыми родственниками, расспросите их об истории своей семьи. Так вы можете получить ответы на многие вопросы от представителей своего рода.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов на этой неделе может всплыть материальная тема, которая наложит отпечаток на реалии следующего года. Вплоть до 17 ноября у вас есть возможность продемонстрировать свою готовность решать крупные финансовые задачи. Прорывных инсайтов вы можете ждать 13 ноября.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам стоит аккуратнее подходить к юридическим вопросам, а вот задачи, связанные с личной жизнью и детьми не нужно откладывать в долгий ящик. Тем более что многие представители знака успели обзавестись близким человеком. На неделе можно смело планировать свадьбу или переезд. Все сложится благополучно.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи в ближайшие дни получат полное право поступать так, как им подсказывает сердце. Пришло время освободиться от всего, что вам прежде мешало, и реализовать свои самые сокровенные мечты. Эта неделя может стать самым удачным и беззаботным периодом вашей жизни.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам выпадает лучшая неделя для решения карьерных вопросов. В первой половине недели звезды создают прекрасные условия, чтобы вы могли купить квартиру или дачу, улучшить жилищные условия, сделать ремонт. Вторая половина недели окажется немного сложнее, но и там для вас катастроф не предвидится.