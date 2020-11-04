Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3576 об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. "За" проголосовали 283 нардепа.

Об этом сообщается во время онлайн-трансляции заседания.

Так, нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в крупном размере - наказываются штрафом от 8500 до 13 600 грн или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

К тому же если эти же действия выполнены в большом размере или речь идет о полезных ископаемых государственного значения, то предусматривается штраф в размере от 25 500 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

В случае если такие деяния совершены на территориях или объектах естественно заповедного фонда или совершены по предварительному сговору группой лиц, или совершены лицом, ранее судимым за преступление, - наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

Если же такие действия совершены путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжкие последствия, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения в особо крупном размере, - лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

Самовольное пользование недрами, заключение соглашений, которые в прямой или скрытой форме нарушают право собственности на недра, влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от 1700 до 2210 грн, на должностных лиц - 2210-17 000 грн.

"Незаконная добыча полезных ископаемых считается совершенной в значительном размере, если в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. В крупном размере, если в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. В особо крупном размере, если в шестьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - сообщается в материале.

Орган государственного геологического контроля теперь будет иметь право:

рассчитывать размер убытков, причиненных государству в результате самовольного пользования недрами. Методика определения размеров возмещения убытков, причиненных государству в результате самовольного пользования недрами, утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;

отбирать образцы сырья, полуфабрикатов, продукции, назначать экспертизу;

предъявлять претензии о возмещении убытков, причиненных государству в результате самовольного пользования недрами.

Также рассчитывать размер убытков и вреда, причиненных государству в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, и предъявлять претензии об их возмещении и обращаться в суд.



Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада вводит штрафы для украинцев за отсутствие масок. Так, это позволяет штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей на 3400-5100 грн, а самих поситителейна сумму от 170 грн.



Также напомним, что в момент острейшего кризиса Рада занимается вопросами смены отчества.