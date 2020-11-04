В Конституционном суде Украины зарегистрировали заявление с призывом к судьям сложить свои полномочия, которое подготовили депутаты от "Слуги народа".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Сегодня, 4 ноября 2020 года, председатель депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный суд Украины с заявлением. В секретариате Конституционного суда Украины документ зарегистрирован и принят к рассмотрению", - сказано в сообщении.

Теперь документ должны изучить сами судьи. Официальный ответ будет готов в ближайшие дни, пишет со ссылкой на пресс-службу КСУ Telegram-канал PavlovskyNews.

Напомним, недавно Конституционный суд принял решение об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации и лишении НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС. Впрочем, такой способ отправить их в отставку не соответствует украинским законам.

Чтобы решить вопрос в конституционном поле, нардепы решили обратиться к судьям с призывом добровольно уйти в отставку.