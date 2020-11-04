Правительство Польши после массовых протестов решило отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям. Соответствующий документ должны были опубликовать вчера, 2 ноября, но этого не произошло. Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что этот вопрос требует обсуждения.

Об этом сообщает The Guardian.

"Сейчас идет дискуссия, и было бы хорошо потратить время на диалог и найти новую позицию в этой сложной и вызывающей бурные эмоции ситуации", - сказал Дворчик.

В то же время научный сотрудник Института правовых исследований Академии наук Польши Анна Войцик выразила другое мнение.

"Судебные решения должны быть опубликованы без промедления. Это юридическая уловка, препятствующая публикации", - сказала она.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери. Теперь аборт будет разрешен только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни и здоровью матери.

Это вызвало массовые протесты по всей стране. В пятницу, 30 октября, в столице Польши Варшаве состоялся один из самых массовых митингов против запрета абортов в стране. На улицы вышли более 100 тысяч человек.

После этого и президент Польши Анджей Дуда заявил, что женщины должны иметь право на прерывание беременности, но в том случае, если плод имеет дефекты развития. Хотя перед этим заявлением он поддерживал решение польского Конституционного суда.