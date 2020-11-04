В среду, 4 ноября, стало известно, что глава города Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса.



Об этом сообщается во время онлайн-брифинга, который мэр столицы провел уже с рабочего места.



"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую себя я хорошо", - сообщил Кличко.



Так, до этого он лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.



Ранее сообщалось, что 24 октября мэр Киева Виталий Кличко получил положительный результат теста на Covid-19, в связи с чем он ушел на самоизоляцию. Он отметил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц, в том числе посещение инфекционных отделений, где лечат больных COVID-19.



Также напомним, что Кличко согласен объявить локдаун в Киеве, если правительство примет такое решение. По словам мэра столицы, локдаун в столице будет крайней мерой, так как необходимо удержать экономику города, которая и так пострадала из-за кризиса.