Рано утром по Киеву закрылись все избирательные участки в Америке. Со вчерашнего вечера там избирают президента. И подсчет голосов судя по всему, затянется до вечера. Онлайн-трансляцию выборов ведет "Страна".

В этом году многие избиратели из-за коронавируса голосуют по почте. Что является предметом надежды демократов и критики сторонников Трампа: президент считает, что почтовые голоса легко сфальсифицировать. Ведь человек просто бросает заполненный бюллетень в почтовый ящик, висящий на улице. То есть в теории нет проблем с тем, чтобы допечатать бюллетени и вбросить их.

Демократы накануне выборов пролоббировали закон о выделении почтовой службе дополнительных 25 миллиардов долларов на выборы. Трамп же пытался "зарубить" почтовое голосование. Но не смог.

В итоге голоса, отданные через почтовый ящик, сейчас досчитывают в ряде штатов. Где чаша весов колеблется между Байденом и Трампом.

"Страна" подводит первые итоги голосования.

1. Какие штаты могу дать победу Трампу

Трамп лидирует в пяти из семи спорных штатов, где еще продолжается подсчет голосов. Это Пенсильвания, Мичиган, Северная Каролина, Джорджия и Аляска.

В Неваде и Висконсине преимущество у Байдена. Причем в Неваде оно достаточно уверенное, а во втором штате - с минимальной разницей в 0,3%. То есть Висконсин еще может остаться за президентом.

По Висконсину пока не посчитаны сельские округа, где могут скорее предпочесть Трампа. В то же время результат в пользу Байдена может дать крупный город Милуоки. Однако последняя динамика идет в пользу президента США - в этом штате он сократил отставание от демократа.

Но даже если Трамп победит хотя бы в тех пяти штатах, где он сейчас однозначно лидирует, то он получит 70 выборщиков, то есть в целом 283 голоса при необходимых 270. Иначе говоря, победу.

В то же время, потеря одного из четырех крупных штатов будет означать поражение президента США - вместе любым из них он лишается 15-20 голосов выборщиков.

Но, как писалось выше, еще не определена ситуация в Висконсине, где отставание Трампа символическое. А это десять выборщиков, которые могут добавиться в копилку президента и застраховать его от потерь в других штатах.

Особенных сюрпризов можно ждать от Пенсильвании, где подсчитано только 64% голосов. Этот штат дает 20 выборщиков. И если Трамп его потеряет (к чему пока предпосылок нет - там он опережает Байдена на 13%), то спасти его может только победа в остальных штатах + колеблющийся Висконсин.

Также колеблется Невада. Сейчас отставание Трампа там сократилось до двух процентов, но не посчитаны еще более трети голосов.

2. Надежда Байдена - почта

В целом пока положение выглядит не в пользу Байдена. Надежда последнего – голосование по почте.

Только в Пенсильвании, по словам губернатора штата, по почте проголосовал миллион человек. Считается, что среди избирателей-"почтовиков" больше сторонников Байдена, чем Трампа (хотя это пока чисто умозрительное предположение).

Но, по крайней мере, надежда у демократов на то, что голоса по почте изменят ситуацию, остается. Что, кстати, показала и ситуация с Висконсином, где Трамп долго лидировал, но на последних бюллетенях начал одолевать Байден.

Но повторится ли эта история с другими штатами, где сильны позиции Трампа - пока вопрос.

3. Очень медленно считают

В целом подсчет голосов идет намного медленнее, чем обычно. В 2016 году победитель был известен уже к 6-7 утра по киевскому времени. Это может быть связано с почтовым голосование. А может быть и попыткой затянуть процесс и выйти на нужные результаты.

И это создает большую степень неопределенности. Трамп уже заявил о своей победе и попытке соперников украсть голоса. Байден же ее не признает и говорит, что все еще может поменяться.

Трамп, несмотря на победную риторику, пообещал, что в случае кражи голосов пойдет в Верховный суд. Байден ответил, что их юристы дадут в нем отпор.

4. Опасность радикального сценария

То есть изначально есть высокая конфликтность ситуации. Такая обстановка предрасполагает к самым разным вариантам развития событий.

Обе стороны уже говорят о перспективе судов. Впрочем, учитывая сильное напряжение в обществе и уже имеющийся опыт массовых акций, погромов и беспорядков, судами все может не закончиться. Европейские союзники Штатов наблюдают за происходящим с беспокойством.

Глава Минобороны Германии, например, уже назвала ситуацию в США очень взрывоопасной и предположила, что стране может грозить конституционный кризис.