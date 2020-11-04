Министерство здравоохранения Украины изменило стандарты оказания медицинской помощи людям с коронавирусной болезнью. Согласно новым нормам, врач может признать пациента, который борется с Covid-19 на дому, здоровым, если у него отсутствуют симптомы в течение трех дней, считая с 10 дня с даты появления признаков болезни. Подтверждать выздоровление ПЦР-тестом теперь необязательно.

Об этом говорится в тексте приказа Минздрава от 27 октября.

Так, если лечение проходило дома, то критериям завершения лечения являются:

отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10-го дня с даты появления симптомов, без лабораторного обследования;





отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10-го дня с даты взятия материала (при положительном результате на коронавирус методом ПЦР), без лабораторного обследования;





отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Все эти критерии являются равноценными. Для принятия решения о завершении самоизоляции у пациента врач должен выбрать один из них.

При этом если лечение было в стационаре в госпитале, то решение о выписке врач примет только на основании отсутствия критериев госпитализации. Если у больного несмотря на отсутствие клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса методом ПЦР определяются фрагменты РНК возбудителя (положительный или сомнительный результат), больной может быть выписан домой на самоизоляцию и продолжить лечение дома под наблюдением семейного врача.

По данным Минздрава, незаразными считаются пациенты после 10 дней лечения, если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК-возбудителя и при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10-го дня с даты появления симптомов.

Примечательно, что ранее в Минздраве заявляли о необязательности проведения ПЦР-теста на коронавирус для выявления Covid-19.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как украинцы делают тесты на коронавирус и сколько им это стоит.