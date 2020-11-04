В США после президентских выборов, которые состоялись во вторник, 3 ноября, начались акции протеста. В некоторых городах они уже переросли в столкновения митингующих с правоохранителями.

Об этом сообщают американские СМИ.

Так, в Вашингтоне демонстранты вступают в столкновения с полицией и применяют дымовые шашки. Начались аресты.

В Портленде, где был убит Джордж Флойд и зародилось движение Black Lives Matter, митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. Некоторые протестующие были в защитной экипировке.

В Сиэтле люди на демонстрациях размахивали транспарантами Black Lives Matter. Протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в США в связи с выборами в режиме онлайн.

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