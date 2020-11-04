Избиратели в Нью-Джерси и Аризоне легализовали марихуану для использования в рекреационных целях, а в Орегоне одобрили первое в стране терапевтическое применение псилоцибина, галлюциногенного препарата, известного как "волшебные грибы".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, избиратели в Нью-Джерси и Аризоне одобрили меры по легализации марихуаны для рекреационного использования.

"Южная Дакота была готова позволить препарат как для медицинского, так и для рекреационного использования - по результатам подсчета почти 90% участков, избиратели поддержали это предложение. Предложение легализовать медицинскую марихуану также появилась в штате Миссисипи", - говорится в материале издания.

С 1996 года 33 других штаты и округ Колумбия разрешили медицинскую марихуану, 11 одобрили ее рекреационное использование и 16 - "декриминализировали" простое хранение травки.

Сообщается, что псилоцибин, галлюциногены, также известный в сыром виде как "волшебные грибы", был одобрен избирателями штата Орегон для терапевтического использования взрослыми. Сторонники закона о псилоцибиновых услугах ссылались на исследования, показывающие преимущества препарата в качестве лечения тревожных расстройств и других психических заболеваний.

Меры по употреблению наркотиков входили в число более чем ста вопросов, вынесенных на голосование в день выборов президента США, включая права на аборты и налоги.



Напомним, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов главных выборов 2020 года.



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