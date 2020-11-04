Ткаченко направил книгу "Дело Василия Стуса" в украинские библиотеки
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил книги "Дело Василия Стуса", которые запретил продавать и распространять киевский суд, из нового тиража в национальные и областные библиотеки.
Об этом написал и опубликовал соответствующее фото министр в своем Фейсбук в среду, 4 ноября.
"Получил тиража книги о "Деле о Василие Стусе" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки - национальные и областные. Как и обещал", - поделился Ткаченко.
Библиотеки, в которых появится книга:
- Донецкая областная библиотека для детей,
- Областная универсальная научная библиотека им. Д.Чижевского,
- Луганская областная универсальная научная библиотека,
- Николаевская областная универсальная научная библиотека,
- Полтавская областная универсальная научная библиотека имени И. П. Котляревского,
- КЗ "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара",
- Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Короленко,
- Публичная библиотека имени Леси Украинки,
- Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого,
- Одесская национальная научная библиотека,
- Харьковская государственная научная библиотека им В.Г. Короленко,
- Национальная историческая библиотека Украины
- Государственная библиотека Украины для юношества.
"Минкультуры рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде", - добавил министр.
Напомним, нардеп Виктор Медведчук подал в суд на издательство Vivat, а также историка и журналиста Вахтанга Кипиани с требованием запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса", так как в ней есть недостоверная информация о нем.
19 октября, Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск. Недостоверными по решению суда признаются некоторые фразы, приведенные в книге. Теперь они должны быть удалены. Кроме того, запрещено распространять напечатанный тираж книги и тиражировать ее до устранения фраз, несущих некорректную информацию о Медведчуке. Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.
Сын Василия Стуса отреагировал на запрет издавать эту книгу. Он считает, что политики спекулировали на имени его отца в преддверии местных выборов.
По этому поводу Офис президента также выступил с заявлением и дал понять, что в курсе развития событий.