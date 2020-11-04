Министр культуры рекомендует книгу "Дело Василия Стуса". Фото: facebook.com/ oleksandr.tkachenko.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил книги "Дело Василия Стуса", которые запретил продавать и распространять киевский суд, из нового тиража в национальные и областные библиотеки.

Об этом написал и опубликовал соответствующее фото министр в своем Фейсбук в среду, 4 ноября.

"Получил тиража книги о "Деле о Василие Стусе" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки - национальные и областные. Как и обещал", - поделился Ткаченко.

Библиотеки, в которых появится книга:

  • Донецкая областная библиотека для детей,
  • Областная универсальная научная библиотека им. Д.Чижевского,
  • Луганская областная универсальная научная библиотека,
  • Николаевская областная универсальная научная библиотека,
  • Полтавская областная универсальная научная библиотека имени И. П. Котляревского,
  • КЗ "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара",
  • Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Короленко,
  • Публичная библиотека имени Леси Украинки,
  • Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого,
  • Одесская национальная научная библиотека,
  • Харьковская государственная научная библиотека им В.Г. Короленко,
  • Национальная историческая библиотека Украины
  • Государственная библиотека Украины для юношества.

"Минкультуры рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде", - добавил министр.

Ткаченко направил запрещенные книги "Дело Василия Стуса" в украинские библиотеки. Скриншот: facebook.com/ oleksandr.tkachenko.ua

Ткаченко направил запрещенные книги "Дело Василия Стуса" в украинские библиотеки. Фото: facebook.com/ oleksandr.tkachenko.ua

Напомним, нардеп Виктор Медведчук подал в суд на издательство Vivat, а также историка и журналиста Вахтанга Кипиани с требованием запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса", так как в ней есть недостоверная информация о нем.

19 октября, Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск. Недостоверными по решению суда признаются некоторые фразы, приведенные в книге. Теперь они должны быть удалены. Кроме того, запрещено распространять напечатанный тираж книги и тиражировать ее до устранения фраз, несущих некорректную информацию о Медведчуке. Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

Сын Василия Стуса отреагировал на запрет издавать эту книгу. Он считает, что политики спекулировали на имени его отца в преддверии местных выборов.

По этому поводу Офис президента также выступил с заявлением и дал понять, что в курсе развития событий.

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