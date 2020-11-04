Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил книги "Дело Василия Стуса", которые запретил продавать и распространять киевский суд, из нового тиража в национальные и областные библиотеки.

Об этом написал и опубликовал соответствующее фото министр в своем Фейсбук в среду, 4 ноября.

"Получил тиража книги о "Деле о Василие Стусе" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки - национальные и областные. Как и обещал", - поделился Ткаченко.

Библиотеки, в которых появится книга:

Донецкая областная библиотека для детей,

Областная универсальная научная библиотека им. Д.Чижевского,

Луганская областная универсальная научная библиотека,

Николаевская областная универсальная научная библиотека,

Полтавская областная универсальная научная библиотека имени И. П. Котляревского,

КЗ "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара",

Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Короленко,

Публичная библиотека имени Леси Украинки,

Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого,

Одесская национальная научная библиотека,

Харьковская государственная научная библиотека им В.Г. Короленко,

Национальная историческая библиотека Украины

Государственная библиотека Украины для юношества.

"Минкультуры рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде", - добавил министр.

Напомним, нардеп Виктор Медведчук подал в суд на издательство Vivat, а также историка и журналиста Вахтанга Кипиани с требованием запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса", так как в ней есть недостоверная информация о нем.

19 октября, Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск. Недостоверными по решению суда признаются некоторые фразы, приведенные в книге. Теперь они должны быть удалены. Кроме того, запрещено распространять напечатанный тираж книги и тиражировать ее до устранения фраз, несущих некорректную информацию о Медведчуке. Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

Сын Василия Стуса отреагировал на запрет издавать эту книгу. Он считает, что политики спекулировали на имени его отца в преддверии местных выборов.

По этому поводу Офис президента также выступил с заявлением и дал понять, что в курсе развития событий.