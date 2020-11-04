Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вылетел из Милана с освобожденным из под стражи нацгвардейцем Виталием Маркивым, которого итальянский суд накануне оправдал по делу об убийстве журналиста под Славянском.

Об этом глава МВД сообщил в своем Twitter в среду, 4 ноября.

"Через 2 часа будем!)", - написал министр в соцсети и прикрепил фотографию с Маркивым, сделанную на борту самолета.

Примечательно, что Аваков ограничил возможность комментировать конкретно эту публикацию. С чем это связано неизвестно, ведь предыдущие посты, касающиеся, в частности, и освобождения Маркива, такой модерации со стороны министра не подвергались.

Напомним, Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года. В 2019 году суд в Италии приговорил нацгвардейца к 24 годам тюремного заключения.

Апелляцию по этому делу итальянский суд должен был рассмотреть весной 2020 года, однако из-за коронавируса и карантина процесс был фактически заблокирован. Во вторник, 3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива и освободил его из-под стражи.