Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Филадельфии перед своими сторонниками несколько раз подряд оговорился, перепутав имена своих внучек и умершего сына.



Об этом сообщает штаб Дональда Трампа в своем Twitter.



Так, Байден представил избирателям свою внучку Финнеган, назвав ее именем своего покойного сына. "Это мой сын Бо Байден, которому многие из вас помогли быть избранным в сенат от штата Делавэр", - сказал политик, которому 20 ноября исполнится 78 лет. Затем он "поправился", назвав Финнеган именем своей второй внучки. "Это моя внучка Натали". Но затем продолжил: "Нет, подождите, это другая".



Потом собравшись, он положил руку на плечо стоявшей рядом 16-летней Натали, высказался правильно, назвав ее дочерью Бо, который умер в 2015 году от рака мозга. 20-летняя Финнеген является дочкой младшего сына Джо Байдена Хантера.



"Смотрите: Джо Байден перепутал своих внучек", - подписали видео с оплошностью Байдена перед избирателями.



Позже СМИ ответили, что кандидат в президенты допустил еще одну серьезную ошибку. Бо Байден никогда не был сенатором. Он занимал должность генерального прокурора штата Делавэр.



Это уже не первые оговорки Байдена. Ранее он назвал своего соперника Дональда Трампа Джорджем - видимо перепутав его с Джорджем Бушем.

WATCH: Joe Biden mixes up his granddaughters pic.twitter.com/NzsHPqKw2c — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) November 3, 2020



Напомним, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов на президентских выборах в США.



В то время как Трамп уже объявил себя победителем выборов в США. Трамп так же заявил, что ему известны факты мошенничества на выборах и заверил, что пойдет в Верховный суд, если это понадобится для решения вопроса об итогах голосования.